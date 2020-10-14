周二日本天然橡膠期貨連四日收漲，並創下六周新高；受中國的強勁經濟數據提振，鼓舞投資人信心，中國9月份進口快速增長，且出口則繼續強勁上升，而國際三方橡膠委員會ITRC，預期天然橡膠產量續減少，供應給少亦為天然橡膠期貨帶來進一步支撐；大阪OSE交易所-指標3月期貨漲0.9%，報每公斤200.2日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨漲1.2%，報每公斤210.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.3%，收於每噸13205元人民幣。

亞洲現貨市場續漲，其中泰國因適逢公共節日，橡膠現貨市場休市，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.43%，報現貨價每公斤151.4美分。

另外，天然橡膠生產國協會(ANRPC)預計，因中國積極參與天然橡膠市場，第三季度全球橡膠消費量將顯著回升，其中以汽車領域的反彈，預計中國製造業公司將增加其採購，預計中國將消費138萬噸，幾乎與去年同期的139萬噸消費量相當，並且預計第三季度從中國的進口量將增長6.2%。(商品行情網)

(時報資訊)