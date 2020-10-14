蘋果如預期發布4款全新iPhone 12款新機，即iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，全數支援5G、採用A14處理器，也均支援IP68等級防水，iPhone 12 Pro、iPhone 12預計10月16日開放預訂，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max則為11月6日開放預購，售價依照不同型號、規格容量自26900元~48400元。

蘋果iPhone 12 Pro為6.1吋螢幕、解析度2532x1170，採用Super Retina XDR面板，配備A14仿生晶片，照相功能上，採用1200萬畫素四主鏡頭，前鏡頭1200萬像素相機、F2.2光圈，低光拍攝強化27%，加入夜景縮時拍攝，夜間模式新增超廣角與自拍鏡頭支援，支援MagSafe無線充電，無需對準就能對準無線充電器，支援IP68防塵防水。蘋果iPhone 12 Pro預計10月16日開放預訂，售價方面，128GB、256GB、512GB售價分別為33,900元、37,400元以及44,400元。

蘋果iPhone 12為6.1吋螢幕、解析度2532x1170，配備A14仿生晶片，採用與康寧玻璃攜手開發的超瓷晶盾面板，5G支援mmWave與 Sub-6，支援智慧數據模式無需使用5G會變LTE需要會啟動；照相功能上，主鏡頭為1200萬畫素雙主鏡頭，前置鏡頭則為1200萬像素，並在低光拍攝強化27%、加入夜景縮時拍攝夜間模式新增超廣角與自拍鏡頭，支援MagSafe無線充電，無需對準就能對準無線充電器、IP68防塵防水。蘋果iPhone 12預計10月16日20：00開放預訂，售價方面，64GB、128GB、256GB分別為26,900元、28,500元以及32,000元。

蘋果iPhone 12 mini即為iPhone 12的縮小版，在規格上幾乎一樣，只是在螢幕尺寸縮小為5.4吋螢幕、解析度2340x1080，售價方面，64GB、128GB、256GB分別為23,900元、25,500元以及29,000元，預計在11月6日開放預訂。

蘋果iPhone 12 Pro Max為6.7吋螢幕、解析度2,532x1,170，採用Super Retina XDR面板，配備A14仿生晶片，支援5G支援mmWave與Sub-6，照相功能上，採用1200萬畫素四主鏡頭，廣角相機支援感光元件位移式光學影像穩定功能，前相機為1200萬像素、F2.2光圈，低光拍攝強化27%、加入夜景縮時拍攝，夜間模式新增超廣角與自拍鏡頭支援，同樣支援MagSafe無線充電、IP68防塵防水，蘋果iPhone 12 Pro Max預計11月6日開放預訂，售價方面，128GB、256GB、512GB售價分別為37,900元、41,400元以及48,400元。

值得注意的是，蘋果本次所發布的4款 iPhone 12的盒裝內只包含手機、說明文件，以及USB-C對Lightning連接線，並沒有插頭。

(時報資訊)