1.燿華(2367)：Q3營收季增69.94%、Q4拚向上，外資昨日買超逾500張，修正格局結束，開盤攻高近4%。

2.日電貿(3090)：受惠MLCC需求穩，明年H1不淡，早盤上跳突破整理區間，一舉挑單前高46.2元，拉高近半根漲停板。

3.金寶(2312)：外資昨日買超逾千張，已連買超8日，底部墊高、技術面偏多，早盤上揚2%。

4.勤凱(4760)：蘋果新機發布+5G基站助攻，業績旺到明年助力股價70元有撐，開盤後反攻逼近75元。

5.南亞科(2408)：2021年DRAM需求大於供給帶動價格反彈，低檔買盤強勁，多方奪回主導權，創2個半月來新高點。

6.創惟(6104)：財報亮眼，打上蘋果光，早盤帶量上漲3.5%。

7.新唐(4919)：營收飄香，微處理器、MCU、遊戲助力後市，股價走揚逾2%，續站穩所有短均。

8.燁輝(2023)：壯大綠能大聯盟，參與太陽能展搶商機，晨盤強漲逾4%。

9.東洋(4105)：獲德BNT新冠肺炎疫苗授權利多續發酵，連拉2根漲停慶賀，今委買張數仍高掛1.6萬張搶買。

10.聯合再生(3576)：Q3樂觀、Q4看好，獲買盤拉抬急攻漲停鎖住，寫2年半高價。

11.碩禾(3691)：智慧能源周開跑，吸引買盤搶進，股價火速攻頂，登2年高峰。

12.高端疫苗(6547)：新冠疫苗開發獲4.7億元補助，助攻今反彈4%，力返五日線。

13.安集(6477)：智慧能源周今登場，在外資連4買相挺下，不甩遭列警示股，早盤彈漲逾8%，持續改寫新高價。

14.訊連(5203)：今實施庫藏股，早盤漲逾4%。

15.大亞(1609)：綠能題材持續發酵，早盤放量勁揚7%，登1年來新高。

16.豐泰(9910)：將迎傳統旺季，Q4業績有望季增，早盤收復短均。

17.東碩(3272)：9月營收年增逾5成，外資昨轉買超，早盤觸及漲停。

18.大同(2371)：陸資四度違法投資，金管會開鍘，早盤下挫逾6%、短均全失。

19.國碩(2406)：8月每股純益0.23元，賺贏上半年，開盤急拉漲停板，再創近年高點。

(時報資訊)