前總統陳水扁今在臉書放上鄭南榕合照，並以「追求100％言論自由的代價」為題發文，阿扁的政治理念很簡單，就是民主多元、制衡與包容，「台灣不能只有一種聲音」；任內沒有關掉 T台，不是對T台沒有意見，而是「政府可以更迭，但新聞自由是民主價值」。

中天換照之際，屢傳「中天關定了」耳語；陳水扁今在臉書指出，當年任內沒有關掉T台，是基於兩個原因，他說，一，「倘若要由我來決定應該是報紙不干涉政府運作，還是政府不干涉報紙運作，我可以立刻決定後者比較好。」這是美國第三任總統傑佛遜，也是「美國獨立宣言」起草者的名言，影響阿扁ㄧ生的從政哲學。

他說，第二是，戒嚴時期，鄭南榕和他為爭取100％言論自由、出版自由、新聞自由雙雙坐牢，對威權政府箝制新聞自由、打壓言論自由，有切膚之痛的他，當然不希望歷史重演，再以政府公權力去打壓媒體，而應由閱聽人來決定媒體的去留。

阿扁說，或許有人不以為然，卻是他不變的信念和信仰。

他強調，政府可以更迭，但新聞自由則是民主價值；他容忍「媒體之亂」不是沒有正面代價，不論美國華府自由之家或巴黎無疆界記者組織，都在2007年把台灣評鑑為最自由的國家之一。

陳水扁強調，台灣從過去沒有新聞自由，一躍成為亞洲最自由的國家，媲美歐美先進國家，更是台灣人民共同的驕傲。

(中時 )