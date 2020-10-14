PTT網友發文。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

曾任兩屆台北市市長的前總統馬英九在雙十國慶期間曝光度大增，也讓相關話題持續延燒。有人質疑馬台北市長任內政績不如現任市長柯文哲，網友則拿出資料打臉，其政績涵蓋保障生命的安寧家園、打擊酒後駕車、建立運動休閒環境、打造永續生態、便利交通環境等各面向，甚至於公共空間建置無線網路及內湖科技園區招商進駐等具前瞻性政績亦在其中，讓不少酸民啞口無言。

網友在PTT論壇發表《台北市長政績---馬英九篇》，表示聽說拿前市長郝龍斌跟柯文哲比，讓認為柯是「最好的台北市長」的「柯粉」很不服氣，那他就拿馬英九來比，把政績指標全攤開來，大家一起檢驗是否禁得起考驗。

發文網友指出：「保障生命的安寧家園（整頓消防安全，火災死亡人數降低；交通事故發生數減少，但機車肇事及死亡人數增加）、打擊酒後駕車（暴力犯罪件數降低，破獲率提升；防範土石流傷亡，大規模搬遷危險山坡地住戶）、建立運動休閒環境（廣設平價健身中心、興建台北小巨蛋、成立體育處；串聯台北縣市河濱腳踏車道工程、開闢河濱公園、整合親山步道、開闢淡水河藍色公路）、打造永續生態（市府因推動「垃圾費隨袋徵收」政策獲得「2001亞洲廢棄物管理傑出獎」；兩任8年內投入300多億，將污水下水道接管率從40%，增加至80%左右，但根據營建署全國統一算法「用戶接管普及率」為41%至83%）。」

不僅如此，網友還列出馬英九任內政績：「便利交通環境、道路通車、陸橋拆除推動智慧公車系統、全球首創小綠人交通號誌；華翠大橋通車（2001）、環東大道全線通車（2002.11.8）、信義快速道路通車（2005.5.14）、復興北路車行地下道通車（2006.11.29）；2002年12月20日，拆除百年歷史的中山橋並被分解成435塊，中山新橋於2006年12月24日通車。」此外，馬任內施政還包括：「2006年建置Wifly」、「合併市立醫院為市立聯合醫院」、「內湖科技園區藉由優惠措施引科技業者進駐」、「完成南港軟體工業園區土地徵收」。

文章一出，讓網友紛紛回應：「馬英九當總統是爛，但是當市長的能力吊打柯文哲」、「看到柯文哲廢到被藍反殺一波只能說好！」「一個北門可以吹八年啊！」「阿扁出來柯粉可能還比較服氣」、「台北市長最好的是陳水扁，他也帶起了藍綠各半的新世代政治格局」。

(中時新聞網)