警方起出張嫌持有2支改造手槍、2個彈匣、27顆制式子彈等。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

1名張姓幫派份子因涉嫌槍砲、毒品等5案件被嘉義地檢通緝，為躲避刑罰，四處借住友人住處躲藏逃匿，平日買賣毒品，怕遭黑吃黑故擁有雙槍防身，被稱「雙槍阿祥」，嘉義縣朴子警分局偵查隊於日前獲報，組成代號「祥你」專案小組展開調查，於13日埋伏張嫌藏匿處，一舉攻堅將他逮捕。

朴子警分局偵查隊歷經好幾個月到外縣市跟監，發現張嫌警覺性極高，外出時要女友先行駕車外出，觀察有無遭跟蹤，確認安全後，才從隱蔽處搭車離開，且近日更掌握張嫌逃逸習慣，在每一住處都不會超過一星期。

警方調查，近日張嫌見嘉義警方查緝風聲緊，最近北上借住友人位於中部一處的民宅，並刻意將交通工具停於居住處前2至30公尺外之運動公園內，平日大門深鎖且有一道直通防火巷逃竄的後門。

朴子警分局昨日早上會同彰化縣警察局溪湖分局偵查隊展開攻堅，由於屋外鐵門半掩僅容成年人屈身而進，因此仔細部署完畢後，由隊長林志鴻帶領攻堅小組進入，張嫌正於2樓房間內呼呼大睡，張嫌看到警方後，大叫一聲「阿！」，眼神還飄向床邊的沙發。

警方發現張嫌眼神有異，果然於沙發後起獲2支改造手槍、2個彈匣、27顆制式子彈、5小包（毛重7.41公克）二級毒品安非他命及電子磅秤、吸食工具等，張嫌坦承持有並表示槍枝、子彈是作為防身用，毒品是購買自己吸食用並無販賣情事。

警訊後將張嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪移送彰化地檢署偵辦，並持續追查毒品及槍枝來源。

(中時 )