靜候習近平發表重要談話 A股低開 10:122020/10/14 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股14日開低後震盪，市場靜候大陸國家主席習近平發表重要講話。 上證指數開盤報3,353點，跌6點或0.18％；9點56分，報3,347點，跌12點或0.37％。 深成指開盤報13,781點，跌17點或0.12％；現報13,766點，跌32點或0.23％。 各類股普遍走跌，有色金屬、煤炭、化工、房地產、金融、水泥、石油股走跌；電力、鋼鐵股走穩。 習近平14日早出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並將發表重要講話，市場關注會否有新政策推出支持深圳及大灣區發展。 (工商 ) #靜候 #習近平 #A股 #講話 #開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大股東連環減持 匯頂市值 8個月 蒸發千億 04:092020/10/14 全球財經 查違法陸資對股臨會具正面釐清效應 大同市場派 支持金管會嚴正執法 04:092020/10/14 產業．科技 蘋果推出新機稍貴 台股早盤開低小跌 09:202020/10/14 財經 全台瘋排隊！8點半自備板凳 麥當勞「哆啦A夢」第二波今開賣 11:292020/10/14 生活 股價指數期貨贏家專欄－美股期貨 聚焦大選＋經濟數據 04:092020/10/14 證券．權證 抗美貿易戰進逼 習重提自力更生 04:092020/10/14 焦點新聞 科技股八面威風 AI基金領頭衝 04:092020/10/14 投資理財 三利多加持 搶搭陸復甦商機 04:092020/10/14 投資理財 陸國企加速上市 混改成重頭戲 04:092020/10/14 產業財經 傳陸證監會延後螞蟻集團上市案 04:092020/10/14 全球財經 財經熱門新聞 大陸狂砸40兆救半導體 爆驚悚內幕：海鮮業搶賣晶片 - 要聞 蘋果籲同業跟進砍標配 無充電頭與耳機恐成常態 - 財經 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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