A股14日開低後震盪，市場靜候大陸國家主席習近平發表重要講話。

上證指數開盤報3,353點，跌6點或0.18％；9點56分，報3,347點，跌12點或0.37％。

深成指開盤報13,781點，跌17點或0.12％；現報13,766點，跌32點或0.23％。

各類股普遍走跌，有色金屬、煤炭、化工、房地產、金融、水泥、石油股走跌；電力、鋼鐵股走穩。

習近平14日早出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並將發表重要講話，市場關注會否有新政策推出支持深圳及大灣區發展。

(工商 )