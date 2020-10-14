人民幣兌美元中間價14日報6.7473，較上日6.7296，跌177點或0.26％，連跌兩日。在岸人民幣（CNY）開盤小漲。

14日中間價較上日下午4時30分收報6.7385，跌88點；較上日晚上11時30分收報6.745，跌23點。

CNY開盤小漲，9：52報6.7430，漲34點或0.0504％。離岸人民幣（CNH）報6.7390，貶46點，貶幅0.0690％。

(工商 )

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