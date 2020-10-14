二連跌 人民幣中間價跌177點 10:092020/10/14 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價14日報6.7473，較上日6.7296，跌177點或0.26％，連跌兩日。在岸人民幣（CNY）開盤小漲。 14日中間價較上日下午4時30分收報6.7385，跌88點；較上日晚上11時30分收報6.745，跌23點。 CNY開盤小漲，9：52報6.7430，漲34點或0.0504％。離岸人民幣（CNH）報6.7390，貶46點，貶幅0.0690％。 (工商 ) #連跌 #CNY #開盤 #小漲 #收報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財報季打頭陣 摩通花旗疫外好 04:092020/10/14 全球財經 季報佳 航運股啟動有基之彈 04:092020/10/14 證券．權證 大股東連環減持 匯頂市值 8個月 蒸發千億 04:092020/10/14 全球財經 蘋果推出新機稍貴 台股早盤開低小跌 09:202020/10/14 財經 淘帝前九月業績 大減逾六成 04:092020/10/14 證券．權證 蒜頭每斤200元 降價等明年春 04:092020/10/14 地方新聞 英國走向負利率 推股匯跳水 04:092020/10/14 全球財經 iPhone 12亮相蘋果股價跌 專家看法多空分歧 09:352020/10/14 財經 《國際金融》華爾街財報季開鑼 大型銀行打頭陣 08:172020/10/14 財經 新iPhone訂價三情境 牽動蘋概 04:092020/10/14 財經要聞 財經熱門新聞 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 要聞 大陸狂砸40兆救半導體 爆驚悚內幕：海鮮業搶賣晶片 - 要聞 蘋果呼籲其他公司跟進砍標配 無充電頭與耳機恐成常態 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。