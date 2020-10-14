公路總局推動中橫（台8線）谷關至德基段復建可行性研究，13日在和平區公所舉辦地方說明會。（王文吉攝）

公路總局舉辦中橫（台8線）谷關至德基段復建可行性研究地方說明會，工程顧問公司提出三方案，初估經費193億元、202億元及408億元，工期8年至12年不等。（王文吉攝）

公路總局推動中橫（台8線）谷關至德基段復建可行性研究，13日在和平區公所舉辦地方說明會。（王文吉攝）

台中市議員林榮進質疑中橫復建省道「工期拉太長」，70歲以上長輩可能看不到通車「遠景」。（王文吉攝）

和平區長吳萬福對於中橫復建方案均表支持，但質疑工期至少8年「拉太長」。（王文吉攝）

和平區民代表林永富希望「臨37線雙向通行」方案，必須將現行便道提升為省道等級。（王文吉攝）

公路總局陸續投入40多億元進行中橫復建及提升便道安全性，目前上德基明隧道已接近完工。（王文吉攝）

工程顧問公司提出中橫復建三方案，若各階段皆能順利審查通過，最快可在2026年動工、2033年完工。（王文吉攝）

公路總局推動中橫（台8線）谷關至德基段復建可行性研究，13日在和平區公所舉辦地方說明會。（王文吉攝）

台灣今年零颱風侵擾，中橫便道僅封路15天，創開通8年來封閉天數最少紀錄。公路總局持續推動中橫復建可行性研究，並在13日舉辦地方說明會，工程顧問公司提出三方案，若環評、工程設計、用地取得等各階段皆能順利審查通過，最快可在2026年動工、2033年完工。

公路總局持續進行中橫（台8線）谷關至德基段復建可行性研究，13日在和平區公所舉辦地方說明會。工程顧問公司提出臨37線雙向通行、上下線配對通行、長隧道雙向通行等三方案，初估經費193億元、202億元及408億元，工期8年至12年不等，目標恢復全時段雙向通行。

和平區長吳萬福、市議員林榮進、梨山里長賴盛功等均表示，任一方案梨山人都支持，但工期太長，70歲以上長輩可能看不到通車「遠景」。區民代表羅清輝則要求每日放行增加至5個時段，並解除身分管制。區民代表林永富希望「臨37線雙向通行」方案必須是省道等級。

地方均表示尊重專業，傾向「臨37線雙向通行」方案，西段採就地拓寬，東段新闢路廊，興建7座橋梁及8座隧道，具工期短、興建及維護經費少等優勢。依照規畫期程，2022年啟動環評程序，接著進行建設計畫、工程設計及用地取得等，最快2026年動工、2033年完工。

天輪里長劉興水則質疑，蔣經國時代榮民徒手開鑿，短短4年就通車了，為何復建要這麼久？921地震之後中橫便道安全性提升花了多少錢？立委江啟臣特助吳振嘉表示，這條路地方根本沒有人反對，未來進入環評程序，鄉親一定都會站出來支持，環評不用曠日廢時。

工程顧問公司說明，勞安、公安及環保法規相較早期已是不同層次標準，時空背景不可同日而語。無論任一方案都要維持現行3班次通行，每天能施工時間僅4小時，因此工期會拉長，現行每日開放3班通行，未來若施工順利，技術上可分段通車，不排除每日放行5班。

公路總局第二區養護工程處長劉世桐強調，中橫絕對會提升為省道，至於人員身分管制，會視安全性滾動檢討。谷關工務段長呂正安表示，中橫歷經復建再中斷，包括提升便道安全性，陸續投入40多億元；早期地質不穩，每年封閉200多天，今年沒有風災，至今封閉15天。

(中時 )