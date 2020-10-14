菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快周四(15日)下半天增強為「沙德爾」颱風，而南卡颱風遠離後，未來一周台灣都受到東北風影響，北部、東半部有雨，周五又有東北風增強，周六水氣較多是雨最大的時候，降雨範圍也擴大。

氣象局預報顯示，今天白天之後東北風影響，北部、東半部仍有局部短暫雨，但降雨稍減緩，中南部多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨。周四至周日（15日至20日）東北風影響，氣溫27~21度涼爽，北部、東半部有局部雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、山區有局部雨。周四、周五水氣較少，周六水氣比較多、雨較大，最高溫僅24度，北部東部降雨範圍擴大，到周日水氣又慢慢減少。

氣象局表示，「沙德爾」颱風最快周四下半天有機會生成，通過呂宋島過程中將為台灣東半部、恆春帶來水氣，搭配東北風風向，東半部、基隆北海岸降雨持續明顯。

彭啟明也在臉書表示，周五開始又有東北風增強，水氣增多到周末，北台灣到東半部，持續是不穩定的天氣型態，新竹苗栗以南天氣晴朗。此外，北邊高壓勢力非常穩固，但西太平洋似有較多擾動發展機會，今年是否還有較多補充台灣的雨量，就要看未來這一兩周了。

(中時新聞網)