湖人奪得隊史第17座總冠軍，詹姆斯拿下生涯第4次總冠軍賽MVP，美國媒體《hoopschemistey》重新評選現役十大球星，詹姆斯毫無疑問的高居榜首，湖人奪冠另一功臣「一眉哥」安東尼戴維斯僅排名第五。

詹姆斯不但是現役球星第一人，還有可能成為NBA史上第一人，因為他的成就正逐漸逼近「籃球之神」喬丹。

因為肌腱斷裂而整季缺席的杜蘭特，有機會在新賽季從籃網重新起步，一場比賽都沒有打的他依舊獨居排行榜第二；以三分球火力見長的勇士當家一哥史提芬柯瑞，賽季同樣因為傷病只打了幾場比賽，新賽季「浪花兄弟」將再次聯手，勇士光榮可望再起，柯瑞名列榜上第三人。

快艇在季後賽西區四強3比1領先情況下遭到金塊逆轉而落敗，快艇大哥里歐納德排名第四，金塊主將約基奇名列第八，

以「歐洲步」聞名於NBA的火箭「大鬍子」哈登，由於在西區季後賽次輪1比4完敗於湖人手上，哈登排名第六；勇奪例行賽MVP與年度最佳防守雙殊榮的「字母哥」阿提托康波，因為公鹿在季後賽打得太爛，字母哥因而遭到外界嘲諷，不過他依舊名列榜上第七。

率領熱火一路殺進總冠軍賽，最終2比4不敵湖人，無法圓奪冠夢的吉米巴特勒排名第九；無法重現老八傳奇的拓荒者，頭號戰將利拉德名列第十。

(中時 )