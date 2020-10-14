53歲資深歌手張宇出道27年，與結縭23年的老婆蕭十一郎一個演唱、一個作詞，共同創作出無數膾炙人口的歌曲；婚後兩人育有2子，日前張宇為了慶祝大兒子的生日，難得曬出合照，兒子的帥樣受到網友熱議。

張宇11日透過微博發文：「因爲～我這麼的愛你，所以我學著把你，還給你自己，生日快樂，久哥。」照片中，174cm的張宇與大兒子站在一起，明顯矮出半顆頭，目測兒子的身高超過180cm。

張宇和兒子感情要好。（圖／微博@張宇）

除此之外，張宇也曬出兒子的沙龍獨照，留著瀟灑的黑色髮型，瀏海微微遮住單眼，不僅眉毛立體濃黑，一對雙眼皮的大眼對著鏡頭猛放電，嘴角微微勾出微笑弧度，俊俏的模樣引起網友討論，除了狂刷一片生日快樂，也盛讚留言：「我老公這麼帥了？」、「這麼帥的久哥，要不要考慮進娛樂圈啊？」、「好帥好帥」。

張宇的大兒子有明星味。（圖／微博@張宇）

張宇歌聲滄桑獨特，近年來將演藝事業轉往大陸發展，曾是《我是歌手 (第二季)》的主持人與歌手，不過兩年前傳出他的聲音出了狀況，被網友爆料錄製《我是歌手2》時，嗓子就不像之前這麼好，甚至私下動了手術，結果開刀後更加忙碌無法休養，導致復原不如預期，對此，經紀人否認到底，僅說張宇工作常常兩邊飛，身體難接受負荷才會先休息。

(中時新聞網)