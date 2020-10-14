員警獲報發揮尋車雷達，20分鐘內迅速尋獲機車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名陳姓女子急著上班，下班時卻發現機車不見了，緊急向警方報案，表示她停放在南屯區向心路與文心路口的機車遭竊，員警獲報發揮尋車雷達，20分鐘內迅速尋獲機車

，原來是陳女記錯停放位置造成烏龍一場，陳女不好意思地表示往後會更加謹慎，感謝警察幫忙。

台中市警察局第四分局大墩派出所警員簡鑠儼，日前下午六時接獲陳姓女子報案，表示她停放在南屯區向心路與文心路口的機車不見了，員警立即趕赴現場，先於陳女所述停車地點周邊搜尋但皆無所獲，再依以往經驗判斷可能是民眾記錯機車停放位置，馬上回派出所調閱相關路口監視器及車行紀錄。

最後得知該車最後行經的路段並非報案人所述，且畫面中所攝駕駛人正是報案人陳女，故初步排除為失竊案。

員警立馬前往車輛最後行經路段附近搜尋，眼尖員警迅速在大墩四街400巷內尋獲該重機車，陳女才突然回想起早上因急著趕上班，將機車就近隨意停放，而非停在平常上班停放之地點，下班發現機車不見，一時心急腦筋一片空白，連忙向警方致歉。

尋回愛車的陳女對於警方積極認真的服務態度及專業的處理方式，感到敬佩與感激。

大墩派出所所長葉信良呼籲民眾，若發現有物品或車輛遺失，切勿心急，應保持冷靜，提供警方所知的線索，才能順利尋獲遺失之物，也提醒民眾勿貪求方便而違規停放車輛，若遭到舉發處罰更是得不償失。

(中時 )