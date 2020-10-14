錯過這次觀看火星，下次要看到更大顆火星，再等15年。今天(14日)火星將到達「衝」的位置，即太陽、地球、火星3個天體將排成一直線，是火星最佳觀測時機，看起來最大顆又最亮！南瀛天文館指出，今年屬於火星大衝，也就是火星距離地球較近，下次要看到更大顆火星，需要等到2035年。

南瀛天文館指出，火星約每2年49天就會達到「衝」的位置，但地球及火星公轉軌道都是橢圓形，因此每次地球與火星距離都不同，今年因為火星大衝的緣故，看起來會特別大顆，雖然比2018年的火星衝略小，但下次要看到更大顆的火星需要等到2035年。

火星衝示意圖。(南瀛天文館提供／曹婷婷台南傳真)

火星衝前後數周，非常容易觀察火星，在傍晚太陽西落後，火星即會從東方地平線升起，直到凌晨日出時才落下，整個晚上都能看到它。視星等達-2.6等，可用肉眼直接看到一個明亮的紅色星點，而如果用高倍率的天文望遠鏡觀看的話，火星的視直徑為22角秒，可以隱約看到火星表面的地貌明暗差異。

南瀛天文館本周六(17日)舉辦火星衝觀測活動，內容包含火星衝講座、望遠鏡觀測、星空導覽解說等，活動將從晚間6點開始到9點結束，同時，星象劇場於10月13至10月31日期間觀看《星際先鋒Explore》也有購買全票免費升級套票的好康優惠，劇情呼應今年各國紛紛發射探測器前往火星探索的冒險任務。

(中時 )