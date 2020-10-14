需求量增，周二歐美原油期貨反彈近2%；數據顯示，中國9月原油進口量為1180萬桶/日，較8月增長5.5%；但分析師指出，儘管美國油市重登40美元之上，颶風「戴爾塔」過後，美國墨西哥灣重啟生產工作、利比亞於解除軍事封鎖後，將重返供應市場等因素，將可能限制油價漲幅。

然而石油輸出國組織(OPEC)於最新月報中預測，2021年石油需求將增加654萬桶/日，優於原先預測的662萬桶/日；國際能源署(IEA)亦於年度世界能源展望報告中表示，若新冠疫苗研發有進一步突破，全球經濟將於2021年反彈，提振投資人信心。其中美國原油漲幅2%，倫敦原油漲幅1.8%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.77美元，報每桶40.20美元；11月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.17美元；11月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.18美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.73美元，報每桶42.45美元。(商品行情網)

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