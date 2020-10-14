隔晚美股三大指數結束連續四日升勢。港股13日因颱風關係停市，14日復市恒指開盤漲過百點，創近一個月高。但隨後掉頭向下，跌逾百點。

恒指開盤漲159點報24,808點；國企指數開盤漲83點報9,962點。

10：03，恒指報24,536.26 點，跌113.42點，跌幅0.46％。

恒大折讓一成半配股籌43億港元，開盤跳空大跌14.7％報16.5港元。

騰訊高開2％報568港元，創新高。阿里巴巴高開2.1％報298港元，亦創新高。美團高開3.1％報283.6港元，再創新高。

(工商 )