港股開高走低 科技股頻創新高 10:202020/10/14 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔晚美股三大指數結束連續四日升勢。港股13日因颱風關係停市，14日復市恒指開盤漲過百點，創近一個月高。但隨後掉頭向下，跌逾百點。 恒指開盤漲159點報24,808點；國企指數開盤漲83點報9,962點。 10：03，恒指報24,536.26 點，跌113.42點，跌幅0.46％。 恒大折讓一成半配股籌43億港元，開盤跳空大跌14.7％報16.5港元。 騰訊高開2％報568港元，創新高。阿里巴巴高開2.1％報298港元，亦創新高。美團高開3.1％報283.6港元，再創新高。 (工商 ) #恒大 #開盤 #高開 #港元 #恒指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫助威 宅經濟股迎十年大潮 04:092020/10/14 投資理財 英國走向負利率 推股匯跳水 04:092020/10/14 全球財經 破10兆美元 陸股總市值逼近2015年紀錄高位 03:072020/10/14 兩岸 《科技》SEMI：全球矽晶圓出貨量走強 2022年創新高 09:252020/10/14 財經 國際展一波波 14檔吃香 04:092020/10/14 財經要聞 陸Q3外貿轉正 進出口創新高 04:092020/10/14 焦點新聞 季報佳 航運股啟動有基之彈 04:092020/10/14 證券．權證 《國際金融》嬌生疫苗憂慮波及歐股信心 銀行股滑落 09:422020/10/14 財經 多元布局 掌握類股輪動契機 04:092020/10/14 投資理財 Q4營運看多 IC通路股發燒 04:092020/10/14 證券．權證 財經熱門新聞 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 要聞 大陸狂砸40兆救半導體 爆驚悚內幕：海鮮業搶賣晶片 - 要聞 蘋果呼籲其他公司跟進砍標配 無充電頭與耳機恐成常態 - 財經 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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