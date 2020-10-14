身為一個「報復性肥胖」的苦主，從幼稚園開始，體重就上上下下、幾次胖了又瘦，瘦了又胖，歷經過不知道多少次的節食，也曾經有一段時間很認真的運動減肥，可是幾次下來，我終於發現減肥最大的敵人並不是「熱量」，而是「復胖」。

為什麼「復胖」如此難纏？以前我總是在想，是不是因為我不夠努力、不夠有意志力，才會變胖？但現在我才理解，我之所以會反覆胖胖瘦瘦胖胖（對，目前在胖的階段）並不是因為我不夠努力，相反地，正是因為「我太努力了」這件事情讓我的生活增加了更多的壓力，而這些壓力變成了脂肪在我的肚腩裡囤積。

換句話說，我一直以為瘦了之後就會幸福，殊不知真正的事實是：「幸福了以後才會瘦」。許多研究顯示，真正幸福的人，其實也能夠享受健康的生活，作息規律、有良好的生活習慣、較多的正向情緒、正常範圍的BMI等等。

一個人的意志力是有限的，就像肌肉拉久了會緊繃，需要適時地放鬆一樣，所以如果你持續消耗你的意志力，那麼復胖往往是一朝一夕。如果你跟我一樣為了追求「瘦」的生活，而把自己逼得很緊，那麼這本書會透過很多的案例、很多的實作、很多動人的故事告訴你，你可以不必對自己這麼嚴格，但仍然可以擁有良好的體格。以下是我整理出這本書裡面10個「不用節食也可以瘦」的方法：

1.用二選一取代不吃

2.用吃宵夜取代吃早餐

3.用小碗盤取代大碗盤

4.用稱讚自己取代責備自己

5.真正的愛自己是減少身體的負擔，而不是犒賞自己吃東西

6.為了自己瘦才是真自由，減重若在別人的期待裡就算是瘦了也不長久

7.定時量體重就會瘦（加上天花板心錨技術）

8.找到自己的「起胖點」，認真解決心因性的肥胖

9.把目標設定在體重的90%

10.把零食存放在便利商店裡，想吃再去買

最後我想說，缺愛的人，往往是很難瘦下來的，因為我們會習慣從食物裡面，嘗試去彌補那些愛與被愛的匱乏。就像作者所說，有些人的胖是跟別人的需求有關，有些人的胖是跟自己的需求有關。

當你重新檢視自己的匱乏是來自於認同感、責任感、安全感或自主性，或許你也會看見，一直以來你所追求的並不是體重的最低點，而是對自己的身體和心靈能夠多掌控一點；當你願意接受自己是一隻河馬而不是一隻斑馬，當你願意看見河馬有河馬的可愛、斑馬有斑馬的無奈，你就不會強迫自己一定要變成一隻斑馬，然後在充滿泥濘的河道裡，安穩的，擁抱你的身體，你的家。

(中時新聞網)