藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐，2018年間遭美國賓州中級法院判決恐怖威脅罪有罪，又經賓州東區美國地方法院以外國人非法持有彈藥罪判決有罪，入監服刑238天後返台，士林地檢署以非法製造槍枝部分，未經外國法院裁判為由，起訴製造手槍未遂罪，前次開庭，孫安佐以製造手槍部分在美並未遭處罰，在台不應該犯法，辯護人以無罪答辯。14日早上11點士林地院2度開庭。

孫10點5分進入法院後又步出接受訪問，他說自己還沒吃東西，因為要上課，特別向學校請假，孫說：「不能因為我個人因素要求他（法官）一些事情。」意指，法院配合學校時間開庭，對於大學生生活，孫則說很「Free」、「很喜歡！」

另外，孫安佐上月向法院聲請解除境管遭駁回，法官以孫自2014年到2017年間有多次出國紀錄，孫自己也說有出國唸書的計畫，顯示他具有出國的能力，加上非法製造槍枝未遂罪，刑度不輕，難以排除有畏罪潛逃的可能，法院因而裁定自9月26日起，繼續限制出境、出海，讓孫安佐「出國散心」夢碎。

孫對於繼續限制出境說：「這就是命啊！沒關係啊！他（法官）想要限制出境就限制出境，我不會不爽。」

(中時 )