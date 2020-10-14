國民黨財務拮据，今天下午中常會將討論修改「黨員繳納黨費辦法」，將黨費金額由現行200元提高到300元，自明年起適用，估計每年可增加約1500萬到4000萬元收入，預計可望順利通過。雖然黨費屬地方黨部專款運用，不屬中央黨部，對地方黨務運作仍不無小補。

國民黨要調高黨費，在改革委員會即列案討論，原擬從每年200元一口氣調到500元，不過黨中央到地方辦座談會時，部分地方強烈反彈，尤其有「黨員大戶」的縣市，黨中央最後依據座談會、問卷結果，決定調高為300元。

黨務人士指出，每年黨費收入不一，若當年有黨職換屆或公職選舉提名初選，黨費就會收多一些，以最近前四年而言，黨費全年收入最高是2017年達8000多萬元，最少則是3000多萬元。依此推估，若年費從 200調高成300元，估計可增加1500到4000萬元。

據悉，目前國民黨黨務系統裡黨員將近90萬人，扣除已繳1萬元的終身黨員、中低收入戶及65歲以上且黨齡滿40年等3類黨員免繳黨費，約有近60萬名黨員需繳黨費，不過黨員每年繳黨費的情形不一，因此黨費收入每年高低差距頗大。

黨務人士指出，黨費收入全屬地方黨部運用，其中6成歸鄉鎮市區黨部、4成屬縣市黨部，中央黨部分文未取，雖無助黨中央財務，但對地方黨部不無小補。

(中時 )