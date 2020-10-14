農友鄭正君在西濱附近擁有茭白筍農田，所產茭白筍除了不使用化學肥料，更讓農作物「夙夜匪懈、白天＋黑夜」聽大悲咒與阿彌陀佛佛號，包裝外著名是「大悲咒茭白筍」，讓看到的民眾笑到貼上網，網友笑翻直呼是「卡悲筍」。不過鄭正君卻表示，會讓茭白筍聽大悲咒是受到來自日本的農法影響，另一個則是感念母親。

從農5年的鄭正君栽種2分大的茭白筍田，1年收穫1次，約可達2000台斤。特別的是，農田旁插著兩支太陽能自動念佛蓮花機，不分晝夜播送大悲咒。甚至他出門物農時，身上也會帶著小型的念佛機，隨時隨地都有佛經陪伴。

提起為何放大悲咒給茭白筍聽，鄭正君說曾經在清華大學研習日本先進農業，得知音樂跟水會產生交互作用，自己則想應用在田間，看是否有正面效果。另一個暖心的原因，則是因為母親。

鄭正君說，母親雖不識字，卻能流暢的念出大悲咒，因為想念母親，每當在田間勞作時，聽著佛經，便能回憶起幼時母親牽著他的手，告訴他哪些茭白筍已成熟可採。他強調，放佛經並非為了產量之類的效果，而是為了田間的眾生。

每天現採茭白筍於附近商家銷售的鄭正君，也把大悲咒名號貼上外包裝，得知網友反應是笑翻，他也不以為意，認真上網回覆網友意見，將自己自然農法的理念向外推廣，但他笑稱：「好像太嚴肅了，網友沒什麼反應。」

(中時 )