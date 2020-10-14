國際貨幣基金組織上調全球經濟成長預測，修正先前過於悲觀的預測。對於經濟後市，貝萊德對歐洲前景看法審慎，新興市場則較樂觀。

根據外電指出，國際貨幣基金組織在14日發表的《世界經濟展望》報告預測，2020年經濟依然處於深度衰退，全球增長率為負4.4％，但比今年6月時預估略調高些。該報告預測，2020年各主要經濟體的增長率分別為：美國-4.3％、德國-6.0％、法國-9.8％、義大利-10.6％、西班牙-12.8％、英國-9.8％、加拿大-7.1％、日本-5.3％、印度-10.3％、俄羅斯-4.1％，而中國則是+1.9％。

從國際貨幣基金組織預估的經濟成長率明顯看出，歐洲2020年經濟成長相對美洲以及亞洲主要國家差。針對英國經濟情況，貝萊德近期報告指出，由於英國與歐盟正就脫歐後貿易協議談判的進展，可能對英國經濟狀況造成長期影響的重大挑戰。

貝萊德指出，英國提出與先前協議有衝突的條款，導致緊張局勢升溫，但貝萊德認為最終仍會達成某種形式的「最低限度」貿易協議。因此，英國的潛在下行風險高於歐洲，因歐元區啟動泛歐洲復甦基金，有望加強因應政策的成效。

貝萊德也表示，歐洲及部分美國地區新冠肺炎疫情確診率有所上升，但死亡率較春季高點大幅下降。民主黨總統候選人拜登在11月3日總統大選前的民調領先優勢進一步擴大，但兩黨在參議院議席爭奪上勢均力敵。有關美國財政刺激計劃的談判仍在斷斷續續進行，但在總統大選前達成協議的希望渺茫。這使經濟蒙受長久損害的風險增加，且較預期為快的經濟重啟活動可能放緩。美國總統大選結果會產生重大影響，因選舉結果不同會導致財政刺激措施出現顯著分歧。

整體而言，貝萊德表示，對英國疫情發展情勢的評估，亦可反映該投資團隊對其他地區及市場的觀點，貝萊德對歐洲可能要採取比目前更審慎的觀點，而對新興市場的觀點則較為樂觀。

(工商 )