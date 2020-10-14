新款iPhone已於今（14日，台灣時間）凌晨一點亮相，Apple一舉發表iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max等4款新機，同時推出太平洋藍新色。遠傳將於下周五（23日）在全台直營、加盟、德誼及網路門市開賣，今天上午11點開放iPhone 12全系列線上預約登記（網址：https://preregistration.fetnet.net）、遠傳行動客服APP（遠傳心生活APP）線上登記。

遠傳特別推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1000元，還有機會將市價1萬3640元的Nintendo Switch瑪利歐雙重包帶回家。另外，今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案的用戶，可提前升級換新機，輕鬆入手iPhone首款5G手機、還可額外享有破萬元的購機折扣。

遠傳friDay購物將於本周五（16日）與Apple官方同步開放預購iPhone 12、iPhone 12 Pro，預購即加贈一個月安達行動裝置保險。遠傳friDay購物更將於開賣日挑戰最速3小時到貨。適逢遠傳friDay購物「百貨週年慶」再加碼，即日起至11月1日，消費滿5000元再送5000元折價券；HAPPY GO卡友最愛限時20點折10元；消費滿3000元還有機會擁有Dyson Supersonic吹風機HD03限量全桃紅色＋專用透氣髮捲梳及順髮梳（雙梳組）。

遠傳表示，在5G關鍵的3.5GHz頻段擁有連續80MHz大寬頻與頂級魚肚好位置，除了80MHz以上連續頻寬才能充分發揮5G特性，遠傳平均用戶頻寬更是三大電信之最，加上原有的優質4G頻譜，為消費者打造頭等5G+4G跨頻共享網路體驗。全新iPhone 12系列支援遠傳主要頻段，最炫的iPhone新機就是要配上頂級的網路，果粉快來享受最「潮」的新世代網路，體驗無可匹敵的5G極緻網速。

(中時 )