大陸女神楊冪2018年宣布與劉愷威結束5年婚姻，女兒「小糯米」由2人共同撫養，楊冪恢復單身後，把生活重心放在工作上，不過楊冪也屢被指，和男星魏大勛因合作真人秀《密室大逃脫》擦出愛火，儘管兩人都沒有回應戀情，但緋聞依舊傳得沸沸揚揚，而魏大勛今（14日）則遭爆想娶楊冪但卻遭女方婉拒。

楊冪和小2歲男星魏大勛近期頻被傳秘戀，兩人自合作真人秀《密室大逃脫》而屢被傳擦出愛火，楊冪和魏大勛的緋聞自去年8月就傳得沸沸揚揚，兩人被網直擊一起看展後，還接連被揪出戴同款帽子、一前一後進酒店等等，但兩人始終都沒有對外回應緋聞。

儘管楊冪和魏大勛沒有正面回應這段姊弟戀，但緋聞依舊傳得沸沸揚揚，根據《東網》報導，魏大勛還被爆料，想要把楊冪娶回家，但卻遭楊冪打槍，表示她沒有再婚的想法，不免遭外界推測，楊冪前一段婚姻對她有很大的影響，才讓她如此恐婚。

楊冪一舉一動備受矚目，其實楊冪日前才被爆與前夫劉愷威為了是否讓女兒登上真人秀鬧僵，對此，楊冪前公公劉丹日前出席活動時則否認傳聞，表示劉愷威一直都不想讓女兒登上螢幕，至今態度也一樣，不解為何會有這種傳聞。

(中時新聞網)