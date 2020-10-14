大陸外交部網站14日發布，中國國務委員兼外長王毅13日在吉隆玻與馬來西亞外長希沙慕丁召開共同記者會時，就美國「印太戰略」對東亞合作的影響提問時指出，此一戰略違背東亞合作互利共贏精神，衝擊以東協為中心的區域合作架構，損害東亞和平與發展的前景。本身就是巨大的安全隱患，若強推，不僅是歷史的倒退，也將是危險的開端。

王毅表示，東亞是當今世界最具發展活力的地區，也是未來最有發展潛力的經濟體。這個地區多年來之所以取得成功，是因為堅持團結協作的亞洲價值觀，堅持順應全球化的時代潮流，堅持走多邊主義的正確道路，堅持以東協為中心的區域合作架構。面對百年變局和全球疫情，要維護東亞來之不易的和平穩定局面，促進東亞的持續發展與繁榮，我們仍然要堅持這些行之有效的價值理念與合作模式。

王毅指出，美國所提出的「印太戰略」，事實上是以「美日印澳」四國機制為依託，企圖構建所謂印太版的新「北約」。這一戰略所鼓吹的是早已過時的冷戰思維，推行的是集團對抗和地緣博弈，維護的是美國的主導地位和霸權體系。

王毅說，這一戰略違背東亞合作中的互利共贏精神，衝擊以東協為中心的區域合作架構，損害東亞和平與發展的前景。這一戰略本身就是巨大的安全隱患，如果強行推進，不僅是歷史的倒退，也將是危險的開端，相信各方都會對此保持足夠的清醒和警惕。

王毅強調，一個地區的前途命運應當由地區人民做主，東亞國家有權利實現自身的發展穩定，也有權利奉行獨立自主的外交政策。作為東亞重要一員，作為東協的好鄰居、好夥伴，中國一直堅定支援東協發展振興，堅定支援東協在地區合作中的中心地位，堅定致力於東亞的和平穩定。中方將繼續踐行親誠惠容的周邊外交理念，為東亞地區的持久和平和發展作出積極貢獻。

(中時 )