國聯冠軍戰由道奇對上勇士，有1敗劣勢的道奇原本要派出王牌投手柯蕭(Clayton Kershaw)，不料柯蕭背部舊傷發作，臨時改由岡索林(Tony Gonsolin)頂替，他4.1局丟5分，勇士則有弗里曼(Freddie Freeman)開轟、3打點，道奇一路落後，9局下半一度攻下4分，眼看快要逆轉戰局，不過最後仍是勇士8比7驚險奪下2連勝。

在G2開始前6小時，道奇宣布柯蕭因為背部痙攣的老毛病又發作，因此更換先發投手，臨危受命的岡索林預計原本是G3的先發，他今年9場出賽自責分率僅2.31，是國聯新人王熱門人選，不過此戰主投4.1局被敲3安、丟3保送，失5分。

4局上半勇士弗里曼率先敲出2分炮取得分數，岡索林5上不穩，丟保送後被敲二壘安再失1分，接著又丟保送，道奇此時換投巴耶茲(Pedro Baez)卻也沒能止血，此局勇士攻下4分大局奠定勝基。

道奇在7局下半由席格(Corey Seager)的3分炮攻下分數，而勇士除了弗里曼之外，歐比斯（Ozzie Albies）同樣連2場開轟，9上敲陽春炮助勇士將領先擴大到8比3。

道奇在9局下展現韌性大反攻，席格敲出二壘打再添1分，孟西(Max Muncy)2分彈讓勇士捏一把冷汗，而接下來二壘手歐比斯發生失誤差點成為敗筆，隨後貝林傑敲出三壘打將分數追到7比8僅1分差，可惜最後還是輸球吞2連敗，沒能上演翻盤戲碼。

勇士僅上大聯盟3個月的菜鳥投手I.安德森(Ian Anderson)相當重要，他在季後賽已經取得2勝，不過他今天表現不算穩定，4局雖僅被敲1安但有多達5次保送，但道奇多次得點圈有人機會都沒能掌握，讓他無失分退場，季後賽自責分率仍是0，勇士取得2連勝優勢。

(中時 )