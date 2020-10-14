世界貿易組織（WTO）批准歐盟對波音飛機等美國商品加徵關稅，使美歐之間的貿易緊張局勢進一步升高，周二美國政府放話，如果歐盟對美國進口商品實施世貿組織所授權的關稅，美國將採取措施回應。

稍早前世貿組織做出裁定，批准歐盟可對40億美元的波音飛機與其他美國進口商品課徵關稅。此前美國以歐盟補貼空中巴士集團為由，對歐盟課懲罰性關稅，去年世貿授權美國可以對75億美元歐盟產品與服務課徵該關稅。歐盟則反控美國也提供波音非法資助。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）周二發布聲明表示，歐盟對40億美元的波音飛機與其他美國商品加徵關稅所採取的任何舉動都將「顯然違反WTO原則，並將迫使美國做出回應。」他表示，華盛頓當局將加強與布魯塞爾的談判，以恢復公平競爭，並解決爭端。

萊特海澤表示，世貿組織仲裁人的決定並未授權歐盟對提供給波音的研發補貼進行報復，而只聚焦於華盛頓州所提供的稅負減免，然而華盛頓州已於今年稍早時撤銷了對波音的減稅措施，因此歐盟沒有任何報復美國產品的有效依據。

他表示，根據世貿組織規則，組織成員只有在非法措施或該措施造成的損害消除之前，才能採取授權的反制措施。WTO仲裁人並未將華盛頓州廢除該違規稅收措施納入考量，而將其審查範圍侷限於2012年至2015年之間。

歐盟官員則反駁美國對已經停產的空巴A380所享有之補貼課徵關稅，也是相同的情形。

美國貿易代表署表示，華府仍將繼續對歐盟商品實施關稅，因為歐盟未能撤銷對空巴A380與A350項目的數十億歐元非法補貼，但也表示美方已經「有所克制」，並未全面實施經授權的反制措施。

(時報資訊)