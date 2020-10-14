周二芝加哥穀物期價漲跌互見，其中大豆期貨上漲，因出現前六個月來的最大降幅令農戶的賣盤放緩，玉米小幅收高，因新的出口銷售蓋過了收割壓力，小麥持平，因美元走強抵消了乾旱擔憂。

在周一大豆大幅下跌後，投資人認為大豆市場跌勢過猛，促使投資買盤進場做多，南美大豆產區天氣乾燥，限制大豆播種，也支援豆價上漲。

據美國農業部發佈的周度出口檢驗報告顯示，截至10月8日的一周裡，美國大豆出口檢驗數量為2,157,012噸，一周前為2,004,867噸，上年同期為956,056噸。美國農業部盤後發佈的作物周報顯示，截至上周日，美國大豆收割工作完成了61%，一周前為38%，去年同期為23%，五年平均進度為42%。

終場11月大豆漲10.25美分，報1044美分，12月小麥跌0.25美分，報594美分，12月玉米漲2.25美分，漲391.25美分，10月黃豆油漲0.58美分，報33.72美分，10月黃豆粉漲1.8美元，報358.5美元。(商品行情網)

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