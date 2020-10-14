蘋果iPhone12正式亮相，一口氣發表iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max四款新機，並推出亮眼的太平洋藍新色，台灣電信業也進入一級備戰狀況，遠傳(4904)最新宣布，將於10月23日在全台直營/加盟/德誼及網路門市盛大開賣iPhone 12/iPhone 12 Pro，遠傳網路門市將於今(14)日上午11:00起開放iPhone 12全系列線上預約登記。

遠傳表示，本次特別推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1000元，還有機會將Nintendo Switch瑪利歐雙重包帶回家，一次帶走5G新機及最夯配備，此外，遠傳也邀請今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案用戶，歡迎回娘家提前升級換新機，輕鬆入手iPhone首款5G手機。

另外，遠傳friDay購物也將於10月16日與Apple官方同步開放預購iPhone 12、iPhone 12 Pro，預購即加贈一個月安達行動裝置保險。

(時報資訊)