如市場原先預估一樣，韓國央行(Bank of Korea)對利率政策不變，還是維持在0.5%，同時，這也是韓國史上最低利率位置。如此低的利率環境造成資金氾濫，也把韓國股市與房市推向泡沫化，第2季家計負債已創下歷史新高約1.4兆美元，這也引發外界對韓國將利率降到這麼低，到底對扶持衰退的經濟，有沒有實質幫助。

韓國央行這次決定維持自己0.5%利率不動，其實是參考美國聯準會上個月對美國利率不變，還是維持在0%的決定，因為聯準會認為往後3年應該都不會變動自己0%利率，可為產業提供充足銀彈對抗新冠疫情帶來的衝擊。儘管韓國政府猛撒錢來對抗疫情，市場也不時傳出戰勝新冠各種好消息，但外界預估，韓國今年經濟還是免不了會出現負成長。

韓國央行先前預估，今年韓國GDP會大幅萎縮1.3%，同時，韓國智庫韓國開發研究院(Korea Development Institute)也認為會減少1.1%。今年初新冠疫情所帶來的景氣衝擊影響性，是韓國繼23年前，飽受亞洲金融風暴摧殘後，再次出現另場經濟危機。兩星期後(10/27)韓國會公布第3季GDP初估值，屆時將對韓國今年經濟成長數字，會有更清楚的輪廓。

今年初，新冠疫情尚未在全球大幅肆虐並重創經濟之前，韓國的利率還有1.25%，不過美國在3月份，僅僅用一個月時間，就把當時1.5%利率分兩次快速降到0%。在美國3月16日把利率歸零時，隔天韓國央行為避免新冠疫情也會衝擊到自己，立刻緊急地把韓國當時還維持在1.25%利率，立刻降息兩碼為0.75%。經過兩個月後，韓國央行覺得3月份利率調降幅度太少，刺激經濟成長的猛藥，還是下得不太夠。於是，5月底韓國央行又將利率調降1碼0.25%，使得利率變成現在的0.5%，並創下韓國史上最低利率紀錄。

(時報資訊)