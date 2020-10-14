美股周二收低，台積電ADR跌1.40%，台積電(2330)開低1.5元為460.5元，盤中跌5元至457元，台北股市今天開盤跌20點，傳產及太陽能族群領軍之電子股撐人氣，台股早盤多方試圖力守12900點，維持高檔震盪整理格局。

美國新冠狀病毒疫苗與療法的試驗暫停，以及美國似乎難以在大選前就新一輪經濟激勵方案達成協議，周二華爾街股市三大指數全面收黑。周二收盤，道瓊工業指數跌157.71點或0.55%，為28,679.81點。標普500指數跌22.29點或0.63%，為3,511.93點。那斯達克指數終場微跌12.36點或0.1%，為11,863.90點。

蘋果發布iPhone 12系列新機，正式進入5G，但蘋果股價收跌2.65%，台積電ADR跌1.40%，中止創新高。

台積電今早股價開低後壓回，壓抑台股上攻力道；記憶體股續攻，南亞科(2408)、華邦電(2344)等續強，以及太陽能族群再度亮晶晶，聯合再生(3576)、茂迪(6244)等聯袂上攻。中鋼(2002)盤價續開高，鋼鐵股向上。以及傳產的和泰車(2207)等汽車股維持高姿態。

周二台股以小高盤開出，受到台積電等大型電子權值股走低，指數震盪走低，最低來到下跌98.81點的12857.10點，回測5日線有撐，終場加權指數以小跌8.78點的12,947.13點作收，技術面續強。三大法人合計買超64.4億元，其中，外資買超53.18億元。

(時報資訊)