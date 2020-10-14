蘋果發布iPhone 12系列，除4款新機受矚目，消費者最關注就是隨機附贈標配砍掉充電頭與耳機，而且蘋果環境、政策、社會倡議部門副總裁傑克森(Lisa Jackson)也呼籲其他同業跟進，以減少碳排放，今後各家手機標配不附充電頭、耳機恐成常態。

iPhone12新機包裝盒體積大幅縮小，而且蘋果表示不只新機，iPhone 11系列等還在販售機型，今後也只將提供手機本身、連接線、說明文件。蘋果表示這種改變讓貨板上出貨包裝盒數量因此增加70%，預估每年可減少200萬公噸碳排放量，相當於45萬輛汽車每年排放量。

傑克森表示，蘋果會堅持以環保說服不滿的顧客，大家都應該為減少電子垃圾和碳排放付出心力。她說：「大多數顧客已經轉向無限體驗，而全球已經有7億副Lightnng耳機、20億個蘋果充電頭，還不包括數十億個第三方充電器。為了擴大對地球的有益影響，我們希望其他公司也會仿效。」

蘋果一向有帶頭效應，例如他們宣布由手機上移除耳機孔後，許多廠商也跟進，大幅推動無線藍牙耳機市場。這次砍標配打出環保永續訴求，又節省成本，預期也會成為風潮。不過應該注意的是，蘋果並未同時明確表示要減產不附在標配裡的配件，若消費者沒有同樣的減碳意識，其實變相等同蘋果將減少碳排放的成本轉嫁給消費者。

(中時新聞網)