最火熱的新款iPhone 12亮相，並推出亮眼的太平洋藍新色。遠傳宣布10月23日(五)在全台直營／加盟／德誼及網路門市盛大開賣iPhone 12／ iPhone 12 Pro，為了服務熱情敲碗的果粉，遠傳網路門市並於今(14)日上午11：00起開放iPhone 12全系列線上預約登記、遠傳行動客服APP(遠傳心生活APP)線上登記。

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遠傳friDay購物將於10／16(五)與Apple官方同步開放預購iPhone 12／ iPhone 12 Pro，預購即加贈一個月安達行動裝置保險。遠傳friDay購物更將於開賣日挑戰最速3小時到貨，不用揮汗排隊，在家就可以坐等熱騰騰新機到手。

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(中時 )