女星謝忻去年被爆與阿翔不倫戀，導致演藝事業走下坡，她近日回到校園擔任音樂老師，但她的感情問題仍受到大眾關注。3個月前，她更透露已有新戀情，對方是大她6歲的圈外人，如今，週刊爆出她與奧迪男一同看房，似乎是已甩去小三陰霾，但她昨（13）日卻在個人IG限時動態突然爆哭，吸引不少網友注意。

謝忻昨日數度更新個人IG限時動態，只見她第一張端坐在鋼琴前，手拖著臉頰，不知是否是愛情滋潤的緣故，氣色相當好，她詢問大家：「FB是不是死掉了！？」下一張卻突然拿著衛生紙，神情哀傷、一臉難過地表示「誰可以救救我的FB粉絲專頁？目前的狀況就是FB專頁還存在，但是沒有一個管理員可以進的去。連我自己都進不去！！目前急得像熱鍋上的螞蟻」。

一開始謝忻先是問臉書是否掛了，而下一張卻圖哭喪著臉。（圖／翻攝自謝忻IG）

只見她一臉哭喪表示，臉書掛了真的讓她很焦急。（圖／翻攝自謝忻IG）

最後一張，則以文字表示：「自己進不去自己的粉絲專頁真的很不開心！！然後PO文也不見了兩則。辛辛苦苦寫出來的文章就這樣不見了。」字字句句感受到她的心急，但她並無交代後續狀況，因此不得而知。

據《鏡週刊》報導，謝忻的新歡是開奧迪、年近40歲的男子，兩人看完房後，至河濱公園散步，觀察四周無他人後，謝忻便往奧迪男靠近，兩人愈來愈緊密。隔日奧迪男也上演溫馨接送情，日前，謝忻也曾於節目中表示，奧迪男曾在她落寞時陪伴著她、默默守候，讓她斷開阿翔，展開新生活。對此，謝忻經紀人也表示，對於她的感情問題一向不追問，若有男友，當然祝福。

(中時新聞網)