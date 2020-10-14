最火熱的新款iPhone已於台灣時間14日凌晨1點正式亮相，蘋果一舉發表iPhone 12 mini／iPhone 12／ iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max四款新機，並推出亮眼的太平洋藍新色。五大電信公司將於23日正式開賣。

遠傳旗下friDay購物更將於開賣日挑戰最速3小時到貨。

（iPhone 12最低單機價格23,900元起。圖／業者提供）

遠傳14日宣布，將於23日在全台直營／加盟／德誼及網路門市盛大開賣iPhone 12／iPhone 12 Pro，網路門市14日上午11點起就開放iPhone 12全系列線上預約登記、遠傳行動客服APP（遠傳心生活APP）線上登記。

另外，遠傳特別推出網路門市限定加碼，只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1,000元，以及有機會將Nintendo Switch瑪利歐雙重包（市價$13640元）帶回家，一次帶走5G新機及最夯配備。

此外，遠傳最懂果粉心意，邀請今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案用戶，輕鬆入手iPhone首款5G手機、還可額外享有破萬元的購機折扣。

遠傳friDay購物將於16日與Apple官方同步開放預購iPhone 12／iPhone 12 Pro，預購即加贈一個月安達行動裝置保險。

遠傳friDay購物更將於開賣日挑戰最速3小時到貨，10月份適逢遠傳friDay購物「百貨週年慶」再加碼，即日起至11/1，消費滿5,000元再送5,000元折價券，HAPPY GO卡友最愛限時20點折10元，消費滿3,000元還有機會將市值超過萬元的超人氣Dyson Supersonic 吹風機 HD03 限量全桃紅色＋專用透氣髮捲梳及順髮梳（雙梳組）帶回家！購買夢幻新機再贈夢幻大獎，等待幸運的果粉帶回家。

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