立法院5個委員會今天聯席審查攸關含萊克多巴胺美豬進口的行政命令，不過一早就陷入混戰。國民黨團訴求先開公聽會再審查；民眾黨團要求經濟部長王美花列席審查會，說明新增萊豬貨品分類號列為何不行。

由於在野黨訴求程序問題時，農委會主委陳吉仲同時正在報告今天審查的農防字第1011473960號公告，引發在野黨不滿，國民黨立法院黨團總召林為洲、立委楊瓊瓔衝向發言台，阻擋陳吉仲發言。

立法院經濟委員會等5個委員會14日排審農委會的農防字第1011473960號公告，明定乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。

不過，朝野立委上午先就程序問題爭鋒相對，並在會議開始前進行朝野協商；國民黨立委林為洲和楊瓊瓔都表示，立法院社會福利及衛生環境委員會已經先開公聽會，才審查衛福部的行政命令，要求經濟委員會若要審查農委會行政命令，也要先開公聽會，否則是藐視國會。

此外，台灣民眾黨立委邱臣遠表示，王美花昨天受訪稱新增萊豬貨品分類號列不可行，但立法院財政委員會12日才通過臨時提案，要求財政部關務署於兩週內邀集國貿局、食藥署討論新增區分萊豬肉品、內臟的貨品分類號列（CCC code）的必要性，要求王美花必須列席報告。

擔任召委的民進黨立委賴瑞隆在會議開始時先裁示委員會先進行程序發言，但也同步表示陳吉仲先行報告。

不過此舉引發國民黨立委不滿，林為洲率先衝上備詢台搶下麥克風，批評會議應先進行程序發言，怎麼能夠直接報告；民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄則上前緩頰，雙手環抱林為洲，一度要把林為洲抱下發言台。

雖然民眾黨團要求王美花列席審查，但賴瑞隆表示，因為王美花上午有行程，因此改邀請經濟部次長林全能。聯席委員會上午先進行程序發言，目前則休息先進行協商。（編輯：蘇志宗）1091014

(中央社)