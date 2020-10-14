鐵道局中工處昨強拆南鐵案沿線最終的陳家及黃家，反鐵路東移自救會長陳致曉今與家人北上立法院召開記者會，陳致曉指出，上個月已經向鐵道局提出和解方案，陳家願意捐出作為公共藝術希望能保留，結果政府用公權力徹底毀掉一家人的希望，這是恨，這不是實行公共利益，看清政府如此嗜血，心態如此邪惡，即便房子被拆已成事實，南鐵運動不會結束，會持續往南鐵陳家重建努力。

陳致曉哽咽表示，鐵道局中工處昨清晨6點拆除後院圍牆，經過政大地政系教授徐世榮跟鐵道局協商，鐵道局承諾封存房子暫不拆，直到昨下午家人整理行李離開後，鋼牙馬上進場強拆，他立刻打電話希望能保留客廳、樓聽、木頭扶手，結果鐵道局回覆都拆掉了，非常荒謬。

陳致曉控訴，政府對付陳家不是推行公共建設的公共利益，而是利用公權力報私怨，知道要傷害陳家人，就是傷害陳家最愛的，藉此報復過去9年多來陳家揭穿虛偽政客。

「不知道犯什麼大罪要被連根拔起」，陳母說，殺人犯都有人情，唯獨我們沒有，被政府一路追殺，9年多來過著提心吊膽的日子，也不敢出門太久，深怕被突襲強拆，沒想到陪伴家人40多年的房子，一夕之間就沒了，想請問前市長、現任副總統賴清德，為什麼要把我們家的根全拔光，連一點空間都不留給我們生存。陳母眼光泛淚，說到激動處還一度拿出手巾拭淚。

陳致曉強調，如今房子被強拆，和解已經沒可能性，過去為了保護家園，社會運動有所節制與顧慮，現在沒有任何顧慮，南鐵運動會持續，希望「大埔張家能重建，南鐵陳家也能重建」，會在南鐵重建平反持續運動，繼續揭穿民進黨政客虛偽面紗。

(中時 )