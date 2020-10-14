曾被一度染疫的美國總統川普大讚並點名應給予緊急授權的禮來（Eli Lilly）抗體藥，基於安全疑慮，在第3期臨床試驗中緊急喊停。由於該藥物成分與川普先前服用的再生元（Regeneron）研發的抗體藥物類似，川普也大力支持兩家公司的抗體藥，並聲稱將透過緊急授權，將兩家公司的抗體藥盡快讓全民得以使用。不過消息一出，不僅禮來股價重挫，也連帶影響外界對於川普聲稱「特效藥」的看法。

一度獲川普大讚並點名應給予緊急授權的禮來抗體藥，基於安全疑慮，在第3期臨床試驗中緊急喊停。

據路透社報導，就在嬌生（Johnson & Johnson）因試驗者身體不適，宣布暫停新冠疫苗試驗的隔一天後，禮來也宣布暫停抗體藥試驗。禮來製藥於本月初剛透過川普政府緊急授權，針對輕、中度新冠患者的抗體藥進行試驗。

不過，報導也表示，基於安全因素讓製藥廠商宣布暫停試驗並非不尋常，此類行為也並一定暗示該藥物隱藏嚴重問題，特別在當今新冠疫情奪走全球上百萬人性命之際，相關治療藥物與疫苗的試驗才會格外嚴謹。

報導指出，禮立發言人表示，該公司在這項ACTIV-3試驗的獨立數據安全監控委員會建議下，為了審慎確保參與研究的試驗者健康，禮立已暫停接受試驗者登記，並支持該委員會的決定。不過對於試驗相關細節並未多提。該試驗主要是測試接受抗體藥的需住院新冠患者，以及測試居家治療病患服用此藥物後，是否能讓鄰近的居民避免感染，原定招募1萬美國新冠患者接受測試。

另外，路透社也引述3名匿名消息來源與政府文件獨家報導指出，美食品藥物管理局（FDA）去年11月發現禮立位於紐澤西州布蘭奇堡（Branchburg）的製藥過程中多項數據遭刪除且不適當修改，而FDA文件中也顯示，品管小組未見到遭刪除相關數據與修改，並將此問題列為最嚴重的違規，足以影響公衛安全，必須立即修正。

(中時新聞網)