對於螞蟻集團上市是否造成相關潛在利益衝突，相關投行人士透露，推遲上市應該非報導中問題，主要應該是發行窗口問題。

路透稍早援引三位知情人士說法報導，中國大陸的證券監管機構正在調查金融科技巨頭螞蟻集團計劃進行的350億美元股票上市的潛在利益衝突，推遲批准了這個原本可能是全球最大的上市計劃。

不願透露姓名的人士表示，中國證監會正在支付寶在此事中的角色展開調查。此前支付寶作為獨家代銷5檔螞蟻戰略配售基金，是否涉及代銷邊界如何界定、劃分的問題，某知名投行人士表示，公募基金發行是要經過事先批准的，所以發行這事證監會已經同意過，不太可能再調查，而且這個基金的發行是參與戰略配售的，並不參與詢價。主要應該是發行窗口問題。

據媒體報導，對此推遲上市消息，螞蟻集團做出回應：螞蟻集團的上市計劃與其它A＋H股上市一樣沒有明確的時間表，任何關於我們時間表的猜測都沒有根據。

此前，10月8日，伴隨著華夏創新未來的募集成功，5檔螞蟻戰配基金的發售就此落幕，超千萬的認購戶數一舉刷新了新基金發行史上的紀錄。螞蟻集團的旗艦支付平台支付寶，是散戶投資者購買投資於螞蟻集團IPO的五檔中國共同基金的唯一第三方管道，且全天候發行、免認購費等做法，更是給同業帶來衝擊。

(工商 )