外電報導，英國政府準備好向國會提交新法案，將以國家安全為由，容許內閣官員取消一些外國在英國已作出的投資或收購。此舉被外界視為英國針對中國大陸投資的行動。

根據報導，稱為「國家安全投資法」（The National Security and Investment Bill）已經接近完成草擬階段，最快本月可提交內閣討論，獲批准後可能在下個月交由國會討論及審批。

英國政府早於2019年底已經提出有意立法規管外國在當地的投資，以確保國家安全。不過，今次草案最具爭議的地方，是授權內閣官員，可因應國家安全考量，要求逆轉一些已經在英國進行投資或者收購的外資項目，涉及的領域除了國防與重要基建外，還包括智財權類別。

有評論稱，有追溯權是英國法例中極為罕見，可能引發外資很大關注，因為外資在英國的多年投資可能一朝化為烏有。

部分保守黨下議員要求英國首相強森，逆轉容許華為參與5G網路項目的決定。因此，法案被視為針對中國大陸投資。

(工商 )