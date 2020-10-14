曾在公牛與鵜鶘打過的西班牙悍將尼古拉米洛提奇，今天在網路上自行宣布染上了新冠肺炎，接下來將接受隔離治療。

2011年NBA選秀會首輪23順位獲得火箭青睞的米洛提奇，但他並未如期前往休士頓，直至2014年才加盟公牛，然後轉戰鵜鶘，2019年離開NBA賽場回到歐洲討生活。

米洛提奇在前往NBA打球前曾在西班牙聯賽效力於皇家馬德里，奪得聯賽MVP，2015年幫助西班牙奪得歐錦賽冠軍。

米洛提在NBA征戰5個球季，打了319場例行賽，95場先發，平均每場出賽24.2分鐘，場均12.3分、5.9籃板、1.3助攻。

目前效力於巴塞隆納的米洛提奇表示，「我想告訴你們，我的新冠病毒檢測結果呈陽性。很遺憾無法參加今天比賽。我現在感覺很好，正在接受隔離治療觀察，希望我的隊友們沒事。」

值得一提的是，巴塞隆納總教練賈斯科維休斯和助理教練馬斯科柳納斯曾先後感染新冠病毒，導致整隊早隔離檢測。

(中時 )