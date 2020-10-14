IC測試廠欣銓（3264）受惠射頻（RF）、網通等訂單需求暢旺，2020年9月營收續繳「雙升」佳績、連3月改寫新高，帶動第三季營收雙位數「雙升」齊創新高，表現符合市場預期。展望後市，受惠測試訂單需求暢旺，公司預期下半年營運可維持穩健表現。

欣銓股價8月初觸及37.4元的近2年高點，隨後拉回30～36元區間震盪，股價自9月底起回穩墊高，今（14）日開高後在買盤敲進下放量走揚，最高上漲2.68％至34.45元，早盤維持逾2％漲幅，領漲封測族群。三大法人上周賣超585張，本周轉多操作、迄今買超239張。

欣銓9月自結合併營收8.64億元，月增2.94％、年增19.49％，連3月改寫新高。帶動第三季合併營收達25.24億元，季增11％、年增17.18％，同步改寫新高。累計前三季合併營收68.78億元、年增16.41％，續創同期新高。

欣銓先前法說時表示，新冠肺炎疫情帶動在家工作需求，加上5G基地台等前置建設需求顯現，今年射頻、網通、儲存及PC等測試需求增加，帶動上半年整體稼動率逾85％、營運成長動能暢旺。由於訂單能見度維持穩健，預期下半年營運可望維持穩健成長。

投顧法人認為，為避免新冠肺炎疫情影響生產鏈，國際整合元件製造廠（IDM）下半年持續擴大委外訂單，欣銓受惠5G及射頻（RF）、網路通訊、記憶體、微控制器等測試訂單湧現，下半年營運展望樂觀，第三季成長表現符合預期。

因應國際客戶對新科技應用的未來需求成長性，欣銓於總部鼎興廠興建二期廠房，已完成建物主體RC結構。欣銓表示，鼎鑫二期新廠預計明年首季進入量產，可因應未來5年市場與業務發展需求，看好投產後將帶動營運動能顯著提升。

(時報資訊)