台中市警察局第六分局協和派出所員警接獲民眾報案，稱於西屯區福安五街發現附近有名小男童走失，警方到場了解情況後，研判小朋友應住在附近，靈機一動利用巡邏車的擴音器，沿街呼喊「有人家中小孩走失嗎？」終於順利找到小男童的保母，並將小男童平安送返家。

這名2歲小男童被民眾發現獨自徘徊在福安五街附近巷弄內，協和派出所巡佐林文章、警員廖正文接獲報案後抵達現場，只見小男童飽受驚嚇，攤倒在熱心民眾懷裡。

現場熱心民眾表示，小男童是從前方不遠處走來的，住家應該就在不遠處。警員廖正文評估在住宅區找人，通報率高，便駕駛巡邏車利用車上配備的喊話器沿街叫喊「有無民眾走失兒童」，皇天不負苦心人，約莫15分鐘後，便順利找到照顧小男童的保母。

在警方詢問之下才發現，男童和約6歲的哥哥一同至附近公園遊玩，但男童的哥哥見天色已晚便返家，獨留2歲的弟弟在現場。待小男童回過頭要找尋哥哥時卻遍尋不著，幸好附近熱心民眾收留並協助報警，才結束這場驚魂記。

警方提醒，民眾應注意家中孩童動向，切勿讓其自行外出，以免發生憾事；民眾可幫家中之孩童或高齡年長者佩戴具有聯絡資訊的手環，讓尋獲的民眾能順利聯繫讓其返家。

(中時 )