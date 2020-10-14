國民黨團召開記者會畫面(圖由國民黨團提供)

民進黨政府堅持開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，但國民黨立法院黨團質疑，農委會至今仍將萊克多巴胺視為禁藥，沒有修改前政府怎可開放萊豬進口？

國民黨立法院黨團14日舉行「開放萊豬 時中、吉仲誰說了算？」記者會，書記長林奕華（右起）、總召林為洲及台大教授陳保基質疑，農委會至今仍將萊克多巴胺視為禁藥，沒有修改前政府怎可開放萊豬進口？（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團14日舉行「開放萊豬 時中、吉仲誰說了算？」記者會，書記長林奕華、總召林為洲（圖）及台大教授陳保基質疑，農委會至今仍將萊克多巴胺視為禁藥，沒有修改前政府怎可開放萊豬進口？（劉宗龍攝）

國民黨立法院黨團於今天召開記者會，總召林為洲指出，依照農委會規範，萊克多巴胺在中華民國國內跟毒品一樣屬於禁藥，不能使用，如今政府卻要開放萊豬進口，未來國內的豬不能吃含萊克多巴胺食物，人卻可以，但至今農委會仍將萊克多巴胺視為禁藥，不得殘留於環境，顯然有法律牴觸疑慮。衛福部沒有權力開放容許進口食品殘留萊克多巴胺，若要開放理論上應該要由農委會處理，不再將萊克多巴胺視為禁藥。

曾任農委會主委的台大教授陳保基也說，2006年中華民國政府將萊克多巴胺訂為禁藥，2012年他在農委會主委任內負責開放含萊克多巴胺的美國牛肉進口，當時就已修法不再禁止牛飼料使用萊克多巴胺。此外2012年美國有6到7成養豬戶使用萊克多巴胺，如今倒過來，不使用的比率高達6至7成，為何政府反而要在此時開放進口，讓人不解。

黨團書記長林奕華也質疑，為何政府可以用一份不公開招標的風險評估報告，作為開放的唯一依據？不僅如此，今年9月4日政府召開的專家諮詢會議，15位委員中有10位對於開放有疑慮，只有5人贊成，政府竟宣稱已完成相關行政流程整個黑箱作業讓人瞠目結舌。

(中時 )