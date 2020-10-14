中共中央機關報《人民日報》14日刊登署名「貞元」的評論文章指出，近日，媒體曝光的一批台灣間諜竊密案件引發社會關注。強調願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不給任何形式的台獨分裂活動，留下任何空間。也相信越來越多的台灣同胞，會認清台獨勢力包藏禍心，堅守歷史正道和民族大義，共創中華民族偉大復興美好未來。

文章介紹，這批案件的破獲，是國家安全機關組織實施的「2020-迅雷行動」的戰果之一，也是繼「2018-雷霆行動」之後，針對台灣當局及其間諜情報機關的又一次重拳出擊。

據統計，此次「2020-迅雷行動」共破獲數百起台灣間諜竊密案件，打掉多個台灣間諜情報機關針對大陸布建的間諜情報網絡。從「2018-雷霆行動」破獲的百餘起，到今年的數百起，案件數量快速攀升的背後，是台獨分裂勢力加緊勾連外部反華勢力的瘋狂舉動。

文章稱，近年來，台灣情治部門已日益淪為民進黨當局黨同伐異、剷除異己、推動台獨路線的工具。對內，從所謂的「國安五法」到《反滲透法》，民進黨當局大搞「綠色恐怖」，不斷以各種方式威脅、恐嚇，甚至懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，限縮、打壓兩岸正常交流交往；對外，勾連外部勢力的小動作不斷，淪為任人擺布的牽線木偶，只為換取美西方一時的慫恿和支持。

文章警告，「台獨」是絕路一條，為虎作倀者更不會有好下場。解決台灣問題、實現完全統一，是大勢所趨、民心所向，任何分裂活動都必將遭到中國人民和全體中華兒女的堅決反對。台獨分裂勢力的種種行徑，與中華民族的根本利益背道而馳，與包括台灣同胞在內的全中國人民的意願背道而馳，註定不會得逞，其結局只能是粉身碎骨、身敗名裂。

文章強調，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。廣大台灣同胞都是中華民族一分子，要做堂堂正正的中國人。歷史潮流，浩浩蕩蕩，無論那些台獨勢力使出什麼謀「獨」花招，都只是徒勞；無論他們與外國勢力如何勾連表演，都無法改變台灣是中國一部分的歷史和法理事實。

(中時 )