國民黨最近一系列的舉動，例如有人建議把名稱去掉「中國」2字，或可改成「中華」；立法院國民黨團提案「台美復交」、「美軍協防台灣」獲得朝野黨團一致通過，均遭到大陸方面反對。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天(14日)在例行新聞發佈會上表示，最近國民黨某些人的一些動向，引發島內輿論和社會各界諸多質疑，大陸對此密切關注。

雖然大陸直指國民黨拿香跟拜民進黨的台獨路線，也在搞「去中國化」，但是國民黨內有一派意見稱，這些提案，就是為了要凸顯出民進黨的政策不可行，只是在欺騙台灣民眾。大陸是否同意這樣的解讀？

朱鳳蓮表示，大陸也注意到了這樣的解讀，也看到另一種說法，這是在試探民進黨底線。但她強調，「在大是大非的問題上是不容試探的。」

朱鳳蓮重申，台灣是中國不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國是不可改變的歷史和法理事實。大陸堅決反對任何製造所謂「台灣獨立」、「兩個中國」或「一中一台」的分裂行徑。兩岸的事情是兩岸同胞的家裡事，絕不容許任何外來勢力干涉。

(中時 )