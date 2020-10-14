蘋果第二波秋季發表會今（14日）凌晨1點登場，會中發表眾所矚目的iPhone 12系列，並搭載5G網路與全球最先進的A14仿生晶片，台灣被列入首波發售地區，16日就能預購，最快23日便可拿到新機。不過就有眼尖的網友在蘋果官網上看到一句格外耐人尋味的標語，寫著「有一種5G， 叫iPhone上的5G」，但是卻查不出跟其他旗艦手機的5G有何分別，讓他相當錯愕，不禁好奇問道「蘋果這次重新定義5G，到底厲害在哪？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「有一種5G，叫iPhone上的5G」為題，PO文透露，蘋果發表會結束後，沒發覺什麼令人驚訝的規格，於是就上蘋果官網查看詳細資料，沒想到卻發現一句很潮的標語，寫著「有一種5G，叫iPhone上的5G」，讓他看了精神為之一振，但也不禁納悶，「查了相關資料，卻查不出跟其他旗艦手機的5G有何分別，想請問各位，蘋果這次重新定義5G，到底厲害在哪，有卦嗎？」

網譏標語潮到出水：重新定義盤子（圖／翻攝自蘋果官網）

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人打趣笑說「重新定義5G」、「盤子的5G」、「重新定義盤子」、「不要問只要信」、「官方說好，它就是好」、「有信仰之力加持，安卓仔的5G沒有」、「這slogan可以！看不出來在供○小，但很潮」、「我以為你在酸，結果文案真的這樣寫」、「純噓iPhone用詞，整句廢話」、「5G又不是蘋果說了算zzz沒基地台還不是玩沙」。

還有網友照樣照句，嘲諷力道十足，紛紛吐槽「有一種瀏海，叫iPhone上的瀏海」、「有一種盤子，叫iPhone的盤子」、「有一種餓，叫做阿嬤覺得你餓」、「有一種5G，是信仰上的5G」。

(中時新聞網)