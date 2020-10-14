胡潤百富14日發布的「2020胡潤中國10強家電企業」顯示，美的以人民幣（下同）5,100億價值成為中國大陸及全球最值錢家電企業。格力電器以3,210億價值排名第二。海爾智家以1,860億價值排名第三。

十強家電企業主要涵蓋空調、冰箱、洗衣機，還有豆漿機、油煙機、燒水壺、微波爐等廚電，也有掃地機器人等。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國大陸家電行業已經是成熟行業，前三名美的、格力和海爾智家的價值總和占十強價值總和的80％。美的不僅僅是中國大陸最值錢的家電企業，也已經成為全球最值錢的家電企業。從上市公司的角度，這個行業也是比較少見的前十名中除了格蘭仕其他9家都是上市公司。

報告指出，美的的市值這五年增長了3.6倍。2019年全年公司實現營業收入2,782億元。格力的市值這五年增長了2.5倍，2019年格力電器實現營業收入1,981億元。

海爾智家2019年實現營收2,007億元。截至9月15日公司市值估算海爾智家價值1,860億。考慮海爾智家目前正在進行的生態化轉型和私有化完成後的協同效應釋放，海爾智家市值會有進一步空間。

(工商 )