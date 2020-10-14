北北基軌道建設平台13日達成共識，民眾熟悉的汐止民生線正式分家，新北端的汐東線將與基隆捷運整合，也因經費要重新計算與資源重新盤點，新北市長侯友宜今市政會議表示，希望第二次會議盡速召開，盼明年案件核定後就能立刻開始規畫動工。

侯友宜說，汐東捷運跟基隆捷運確定要一起興建，對汐止人來說，不僅能夠與文湖線接軌，還能透過基隆捷運銜接板南線，讓汐止人有兩條捷運通到台北。

侯友宜說，新北市打造三鶯線、安坑輕軌經驗，汐東線自己的捷運理當自己蓋， 但基隆捷運最大的重點將在汐科站轉運，新北也願意扛起更多責任，協助興建。

侯友宜說，汐止市民已經等不及，也希望新北境內能夠先蓋，考慮到基隆進出問題，也願意跟基隆共軌快速施作，做好詳細規畫，用莊嚴態度面對，解決別人問題，也能解決自己的問題，新北願承擔更多責任。

新北市捷運局長李政安指出，汐民線尚未分割前，新北端經費預估要258億元，但與基隆輕軌整合後，原本預定的無人駕駛系統，將改為自動駕駛系統，機電費用可以降低，另外基隆捷運路廊全由中央負擔，因在新北有五站，加上兩站共用，新北希望中央能夠協助更多資源，都會是新北持續爭取的項目。

至於何時第二次會議會再舉行，李政安說，目前幕僚溝通作業會先完善，待有必要會盡速舉行，讓案子進行加速。

(中時 )