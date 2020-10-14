特定工廠登記制度自今年3月20日上路，台中市經發局為協助在地臨登及未登記工廠企業主，加速相關申請案件審查。截至10月11日止，收件量已達3272件、核准量1808件，數量雙居全國第一。

經發局指出，為輔導未登記工廠全面納管，市府首創全國於中山地政大樓設立「台中市政府特定工廠登記單一窗口」專人受理諮詢服務，組成專案輔導小組辦理未登記工廠輔導作業；更率全國之先，於《青年創業及中小企業貸款要點》新增「工廠改善準備金」貸款項目，爭取1.9％低率貸款，協助減輕業者財務負擔。

截至10月11日，經發局已受理臨時工廠登記申請特定工廠登記1789件，其中已審查案件數為1543件(含已核准1355件、通知繳費、補正、駁回及撤案等)，審查率達86.2％；而受理未登記工廠申請納管案件1483件，其中已審查案件數為759件(含完成納管453件、補正、駁回及撤案)，審查率為51.2％。

「只要申請，就即刻啟動保護傘！」經發局提到，為提升業者申請意願，只要未登記工廠納管及特定工廠登記相關案件提送申請，市府將免除過往土地、建物及工廠等相關罰責，呼籲符合納管或特定工廠登記條件但尚未提送申請的工廠，盡速向經發局提出申請。

此外，經發局預計於10月下旬起辦理10場特定工廠登記、未登記工廠輔導等相關說明會，持續至地方與業者面對面說明及溝通，減少資訊不對稱，提升業者申辦意願。

(中時 )