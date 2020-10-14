星女郎中，周星馳和林允關係最好。（圖／翻攝自周星馳電影美人魚微博）

喜劇天王周星馳（星爺）出道近40年，1990年初他開始演而優則導，培育出不少知名的「星女郎」，如黃聖依、張雨綺等。今(14日)港媒報導，周星馳唯獨對一人出乎意料的好，那就是當年拍攝《美人魚》走紅的林允，近來林允上節目，周星馳還親自出馬拍影片力挺愛將，也傳他此舉是為了留下林允盼續約成功。

除了親自執導而產生的星女郎外，周星馳過去演電影也和許多女星傳過緋聞，如朱茵、莫文蔚、張柏芝等，昔日和朱茵的一段情最受到外界矚目，後來朱茵上《金星秀》，被問過去和周星馳到底是什麼關係？朱茵先是顧左右而言他，僅稱：「我們拍戲的時候是一對好的對手」，主持人金星逼問是否對星爺動過心？朱茵則婉轉說：「才華的人都比較（有）怪癖，就不太好相處」。

據《東網》報導，歷任星女郎中，只有現年24歲的林允跟周星馳至今仍維持好交情，除了開拍《美人魚》續集外，又因林允在其他綜藝節目、戲劇的表現不錯，讓周星馳主動要求和林允加簽經紀合約，避免「肥水落外人田」。

報導指出，星爺看好之後《美人魚2》上映後，林允人氣勢必更上一層樓，便加碼簽約金，希望能繼續將林允綁在身邊，私下他也對林允出動感情牌，獻聲力挺林允上節目，還任由對方開玩笑，似乎將對方當女兒疼愛，但因加簽合約年限非常長，所以林允還沒做最後確認，而對此傳聞，媒體求證周星馳，星爺方面對此暫無回應。

(中時新聞網)